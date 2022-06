Pietro Lombardi & Laura Maria: Hochzeit und Kinder! Er macht es offiziell

Pietro will seine Laura heiraten

"Wenn ich an Zukunft denke, dann natürlich daran, dass wir zusammenziehen, und ich denke natürlich an eine kleine Familie. Ich denke natürlich irgendwann mal an Kinder und ans Heiraten", gesteht Pietro im "Bild"-Gespräch. Das dürfte seine Liebste sicherlich sehr freuen, denn sie fühlt sich wahnsinnig wohl an seiner Seite.

"Ich kann bei Pietro ich selbst sein. Ich muss nicht dauerhaft aufgestylt sein, sondern kann ungeschminkt, im Jogginganzug oder im Pyjama sein", erklärt Laura glücklich. "Er nimmt mich so, wie ich bin. Außerdem habe ich mit Pietro auch sehr viel Spaß, wir lachen viel zusammen und fühlen uns sehr wohl."

Na, dann steht dem großen Glück ja nichts mehr im Weg!

