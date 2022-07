Pietro Lombardi & Laura Maria: Im Babyglück! Ein Geschwisterchen für Alessio

Sein Kommentar dazu lässt die Fans aufhorchen: "Ich schwöre, sie sieht aus wie ich, bloß als Frau. Auch schwanger und Babybauch." AUCH schwanger? Hat sich der Sänger da etwa verplappert und meint damit seine Freundin Laura Maria (26)?

Wie passend, dass Pietro und Laura Maria gerade den nächsten Schritt wagen: Eine gemeinsame Wohnung soll her! Dabei hatte der Sänger erst vor einem Jahr eine Luxusvilla gekauft, mit mehreren Zimmern für Söhnchen Alessio (7).

Laura ist die Bude jedoch zu groß. Man kann nur hoffen, dass in ihrem zukünftigen Liebesnest noch Platz für den kleinen Alessio ist. Für ein Scheidungskind ist es das Allerschlimmste, wenn man nur noch das fünfte Rad am Wagen ist. Doch so groß die Liebe zu seiner Laura auch ist: im Zweifel wird sich Pietro immer für seinen Sohn entscheiden.