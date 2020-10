Pietro Lombardi & Laura Maria: Jaa, es ist wahr! Sie bestätigen die süße Nachricht

Hunde-Nachwuchs für Pietro und Laura

Auf Instagram meldet Pietro sich am Donnerstag mitten in der Nacht bei seinen Fans und verrät, dass ein anstrengender Tag hinter ihm liegt. Es gab viele Sachen, die das Paar noch erledigen musste, bevor der Hund einziehen kann. Für den Sänger ist es der erste Hund. "Laura hat ja schon einen kleinen Hund, die Mia. Sehr hübscher Hund, sage ich ganz ehrlich", witzelt er in seiner Insta-Story.

Und auch Laura freut sich schon auf die Ankunft ihres neuen Vierbeiners. "Ich bin heute ziemlich kaputt, weil wir gestern noch so viel zu erledigen hatten. Wie ihr bereits mitbekommen habt, kriegen wir heute unseren Hund. Ich bin schon richtig aufgeregt", erklärt die 24-Jährige glücklich in ihrer Story. "Ich kann es kaum abwarten!" Wie süß!

