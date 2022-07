Pietro Lombardi & Laura Maria: Knallharte Ansage! Sie spricht ein Machtwort

Laura spricht Klartext

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan in Erfahrung bringen, warum es eigentlich keine Knutsch-Fotos von Laura und ihrem Pietro gibt. Immerhin posten andere Paare ja auch immer wieder intime Schnappschüsse von sich. Darauf hat Laura Maria eine klare Antwort! "Was das angeht, bin ich wirklich sehr zurückhaltend, aber für mich ist es irgendwo eine Sache, die mit Respekt zu tun hat", erklärt die 26-Jährige.

Doch auch wenn sie privat unterwegs sind, sind die beiden etwas zurückhaltender. "Ich küsse ihn auch nicht vor meiner Familie oder sonstiges, weil es für mich sehr viel mit Respekt zu tun hat", stellt die hübsche Blondine klar.

