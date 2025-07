Pietro Lombardi sterilisiert? Aussage in Instagram-Story sorgt für große Augen

Pietro Lombardi (32) sorgt mit seiner aktuellen Instagram-Fragerunde erneut für reichlich Gesprächsstoff. In einem Q&A am Samstagabend (12. Juli 2025) stellte ein Fan die Frage, ob "Kind Nr. 3 in Arbeit" sei. Was vielleicht auf ein weiteres Baby mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) anspielen sollte, kontert der DSDS-Star mit einer überraschenden Klarstellung – und einem möglicherweise endgültigen Schlussstrich beim Thema Nachwuchs.