Pietro Lombardi & Laura Maria: Öffentlicher Zoff! Sie hat alles kaputt gemacht

Neues Video sorgt für Aufsehen

Auf ihrem Instagram-Kanal postet Laura nun sogar ein süßes Tanz-Video von sich und ihrem Schatz. Doch das war so offenbar nicht abgesprochen! "Hast du nicht hochgeladen! Ok, warte ab", schreibt Pietro kurze Zeit später schockiert. "Du hast einfach 11 Jahre Karriere mit einem Video kaputt gemacht. Alle dachten, ich kann tanzen. Das Thema ist jetzt durch."

Zum Glück macht der Ex-"DSDS"-Juror nur Spaß, doch das Video hat Laura mittlerweile trotzdem gelöscht. Böse ist Pietro natürlich nicht. Am Wochenende postet er sogar ein süßes Urlaubsvideo von sich und seiner Liebsten. Dazu schreibt er: "Egal was andere sagen, egal wie kompliziert es manchmal sein kann. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben." Wie süß!

