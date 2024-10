Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Der nächste Traum platzt!

Nach langem Hin und Her wollten sich Pietro und Laura ein gemeinsames Leben aufbauen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und renovieren gerade ihr Traumhaus in der Nähe von Köln. Vor einem Jahr hatten sie das Heim für sich und ihre Söhne gekauft. "Wir werden das Haus komplett neu einrichten! Jedes Zimmer wird komplett neue Böden etc. bekommen. Ich freue mich extrem darauf, aber ich weiß auch, dass es viele Nerven kosten wird", erzählte Laura damals auf Instagram. "Es gibt hier ja so einige Pappnasen, die glauben, dass Pietro alles alleine bezahlt. Aber nein, ich bezahle 50 Prozent, genau wie Pietro."