Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Epressungs-Drama! Kann ihre Liebe das aushalten?

Ganze 5-mal waren der Sänger und die hübsche Blondine in den letzten zwei Jahren getrennt, offenbarten sie jetzt in ihrem Podcast "Laura und Pietro – ON OFF". Und nachdem sie Schluss gemacht hatte, kam es einmal zu einer verrückten Szene. Um drei Uhr morgens klingelte es plötzlich Sturm an seiner Haustür. Laura stand da und brüllte: "Mach auf! Ich zähle bis drei. Und wenn du nicht aufmachst, schreie ich laut um Hilfe, damit alle Nachbarn das hören." Er drückte auf den Türsummer, sie gab ihm einen Schmatzer ins Gesicht – und beide waren wieder ein Paar...