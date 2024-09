Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Getrennte Betten! "Sie hat keinen Bock auf mich"

In der Instagram-Story von Pietro Lombardi, berichtet er, dass er sich aktuell nicht so gut fühlt: "Nase zu, Hals zu, katastrophal." Seine Verlobte Laura Maria Rypa zog daraufhin direkt Konsequenzen und schlug ihm vor "schlaf erstmal im Gästezimmer". Die Verbannung aus dem Ehebett nahm der DSDS-Star erstmal als "voll freundlich und voll süß" auf. Doch dann schlich sich ein Verdacht bei ihm ein: Hat Laura Maria etwa keinen Bock mehr auf ihren Liebsten? In seiner Story lässt er die Fans abstimmen, doch das Ergebnis lässt etwas anderes vermuten ...

Die wahrscheinlichere Antwort liegt wohl auf der Hand, wie er weiter entlarvt: "Meine Vermutung ist, dass sie einfach nur nicht will, dass die Kinder krank werden." Als er seine Verlobte zur Rede stellt, ob das der wahre Grund ist, druckst diese nur herum und fragt ihn noch einmal, ob es ihm gut gehe, denn er habe so glasige Augen. Da scheint Laura Maria Rypa den wahren Grund wohl nicht ausplaudern zu wollen. Wenn die beiden Söhne Leano (1) und Amelio noch beide bei den Eltern im Zimmer schlafen ist, bleibt dem kranken Papa wohl nur noch das Gästezimmer ... natürlich nur zum Schutz der Kleinen.

Warum die Hochzeit von Pietro und Laura auf Eis liegt, erfährst du im Video: