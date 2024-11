Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Hochzeit abgesagt! Das steckt wirklich dahinter

Eigentlich sah es so aus, als sei das Liebesglück von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa nach turbulenten Zeiten wieder perfekt. Doch jetzt wird klar: Die geplante Hochzeit des Paares lässt weiter auf sich warten!

Bereits im Oktober 2022 hielt Pietro Lombardi um die Hand seiner Partnerin an und überraschte sie mit einem romantischen Antrag. Doch obwohl seitdem zwei Jahre vergangen sind, scheint der große Tag noch in weiter Ferne. Nun machte Laura Maria in einer Instagram-Fragerunde klar: „Wir haben es mit der Hochzeit nicht eilig.“