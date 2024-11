Christian Jährig: Bitterer Rückschlag für den DSDS-Gewinner!

Mit seinem eigenen Schlagerhit "Auf eigenen Beinen" versuchte Christian, seinen DSDS-Erfolg fortzuführen. Doch leider ging dieser Plan nicht auf: Sein Sieger-Song schaffte es nicht, in die Top-100-Charts einzusteigen.

Woran der Flop liegt, kann mehrere Gründe haben. Zum einen musste die diesjährige DSDS-Staffel mit niedrigen Zuschauerzahlen kämpfen, zum anderen erntete der Song bereits massive Kritik. Offenbar soll er "nicht innovativ genug sei, um aus der Masse herauszustechen". Doch RTL könnte versuchen, noch einmal Schwung in die Vermarktung zu bringen. Die Zeit, in der ein DSDS-Sieg musikalischen Erfolg und eine Platzierung in den Charts bedeutet, ist nun mal vorbei ...