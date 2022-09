Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Skandalöse Enthüllung! Hält ihre Liebe das aus?

Wie schnell aus einer netten und unbefangenen Plauderei ein handfester Enthüllungsskandal werden kann, das erlebten Pietro Lombardi und seine Laura Maria gerade am eigenen Leib. In ihrem Podcast "Laura und Pietro - ON OFF" sprachen der Sänger und seine Freundin über ihre Beziehung und plauderten dabei eine ziemlich intime Geschichte aus. Denn Pietro und Laura erzählten, dass die mittlerweile schwangere Freundin des Sängers ihrem Liebsten auf die Hand gepinkelt hat! Wie bitte?!?

Dass es sich dabei um keinen Sex-Fetisch handelt, klärten die beiden ziemlich schnell auf. Der Vorfall ereignete sich wohl, als sich Laura Maria letztes Jahr einer Zysten-Entfernung an ihren Eierstöcken unterzog. Ein Eingriff, der die Influencerin ziemlich schwächte. Doch immer an ihrer Seite: Schmusesänger Pietro Lombardi! Dieser kümmerte sich rührend um seine Liebste und half ihr eben auch dabei, sich zu waschen. Von der Narkose noch ziemlich benommen, konnte Laura ihren Körper noch nicht ganz unter Kontrolle halten und dann passierte es! Als Pietro einen Witz machte, konnte sie ihrer Blase einfach keinen Einhalt gebieten, wie sie ausplaudert: "Ich musste so extrem lachen und in dem Moment habe ich halt Pipi gemacht…" Und das genau auf die Hand von Pietro...