Pietro Lombardi: Nach Baby-News! Jetzt meldet sich Laura Maria zu Wort

Eigentlich wollte sich die hübsche Blondine gemeinsame mit Pietro nach dem Schwangerschafts-Outing zu Wort melden. Doch sie muss vor ihren Fans gestehen: "Pie und ich wollten uns eigentlich zusammen bei euch bedanken, aber er ist relativ früh los". Dass der werdende Zweifach-Papa jedoch komplett hinter seiner schwangeren Freundin steht, steht außer Frage. So ließ er am Abend zuvor in seiner Instagram Story verkünden: "Ich werde euch immer beschützen" während er liebevoll mit seiner Hand über ihren Baby-Bauch streichelte.

Wie ihre turbulente Liebes-Geschichte ihren Lauf nahm, erfährst du im Video: