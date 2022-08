Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Unerwartete Blitzhochzeit

"Ich denke natürlich an eine kleine Familie. Ich denke natürlich irgendwann mal an Kinder und ans Heiraten!" Könnte es schneller als erwartet soweit sein?

Bei einem Auftritt in Bonn holte Pietro seine neue Flamme jetzt völlig überraschend für die verdutzten Zuschauer auf die Bühne. Er drückte sie an sich und rief voller Inbrunst in sein Mikro: "Das hier ist meine Frau!" Und: "Ich liebe diese Frau. Egal, was wer sagt. Ich werde immer zu ihr stehen!"

