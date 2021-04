Pietro Lombardi: Verliert er jetzt Sohn Alessio?

Bereits vor einigen Wochen befürchtete Pietro laut "Schöne Woche": "Ich hatte Angst, dass er mich vergisst." Doch wie wird das erst nach der Hochzeit von Sarah und Julian sein? Denn deren Hochzeitsplanungen haben an Fahrt aufgenommen: Dafür wurde extra eine Wedding-Plannerin angeheuert. Klar will Pietro nur das Beste für seinen Sohn! Aber er ist hin- und hergerissen. Wird sein Rivale bald die größere Rolle in Alessios Leben spielen?

Pietros Halt in dieser harten Phase ist Freund und Kollege Giovanni Zarrella (43). Mit ihm flüchtete er sich schon oft in der Vergangenheit in die Musik. Giovanni ist jetzt für ihn der einzige Trost. Armer Pietro!