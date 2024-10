Pietro Lombardi: "Riesengroßer Polizeieinsatz!" Nachbar Oliver Pocher packt aus

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um häusliche Gewalt. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Der Fall Pietro Lombardi (32) beschäftigt momentan ganz Deutschland. Nach einem heftigen Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) kam es in der Nacht auf den 7. Oktober zu einem Polizeieinsatz in ihrer gemeinsamen Villa. Laura wurde mit dem Baby ins Krankenhaus gebracht, gegen Pietro wurde Anzeige erstattet. Die "Bild" berichtete von angeblichen Blutergüssen an ihrem Hals. Jetzt meldet sich sein Freund Oliver Pocher (46) zu Wort.