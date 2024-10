Pietro Lombardi: Zurück in der Villa! Ohne seine Laura?

Erst kürzlich erklärte Laura Maria Rypa, dass sie ihr Zuhause verlassen musste. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir in den letzten Wochen durchmachen müssen. Wir werden verfolgt, belästigt, jeder weiß, wo wir wohnen. Wir sind gezwungen, aus unserem Zuhause auszuziehen, weil wir auf Schritt und Tritt verfolgt werden", verriet sie in ihrer Instagram Story. Nicht einmal auf den Spielplatz kann sie mit ihren beiden Söhnen Leano und Amelio gehen, ohne belästigt zu werden. Ist sie jetzt trotzdem zurückgekommen? Oder ist Pietro alleine in der Villa?

Pietro hat bei einem Auftritt dementiert, dass die beiden jemals getrennt waren. Berichten zufolge, soll aber nicht alles so friedlich sein, wie die beiden es darstellen. Beide sollen vor allem zur Schadensbegrenzung auf heile Familie machen. Klar, denn für den DSDS-Star steht viel auf dem Spiel! Noch steht RTL hinter dem Juror, doch das könnte sich auch ändern! "RTL ist mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch, um die im Raum stehenden Vorwürfe so schnell wie möglich zweifelsfrei aufzuklären", heißt es in einem offiziellen Statement. "Sollte sich keine neue Faktenlage ergeben, wird RTL etwaige Ermittlungen und Ergebnisse der Staatsanwaltschaft Köln als Grundlage für das weitere Vorgehen abwarten."

Anmerkung der Redaktion: Solltest du selbst von Gewalt betroffen sein oder eine Betroffene kennen, wende dich bei akuter Gefahr unter 110 an die Polizei. Hilfe bekommst du darüber hinaus auch beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000 116 016 oder bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Eine Übersicht zum Thema Frauenhäuser / Frauenberatungsstellen findest du unter: http://www.frauenhauskoordinierung.de.

