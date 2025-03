Pietro Lombardi: Zurück zu DSDS? Jetzt äußert er sich

Pietro Lombardi (32) wurde im letzten Jahr aufgrund eines Polizeieinsatzes wegen einer körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) aus der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" geschmissen – doch so richtig offiziell, war das nie. Jetzt äußert sich der Sänger, der immerhin fünf Jahre an der Seite von Poptitan Dieter Bohlen (71) in der Jury saß, zu seiner möglichen Zukunft bei DSDS.