Pietro Lombardi: Neue Wege nach dem DSDS-Aus - das sind seine Pläne

In einer Fragerunde äußerte sich der Sänger erstmals zu seinen Plänen und deutete eine Zukunft als Twitch-Streamer an. "Ich bin echt am überlegen, ich denk, ich fang mal mit Twitch an", erzählte der ehemalige DSDS-Juror seinen Followern. Auf Instagram veranstaltet er regelmäßig Fragerunden, dabei haben seine Fans auch die Möglichkeit, sich private Ratschläge von ihrem Idol einzuholen. Ein Twitch-Kanal würde diesen Austausch noch interaktiver gestalten: Fans könnten über den Chat in Echtzeit Reaktionen teilen und Fragen stellen.