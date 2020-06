Pippi Langstrumpf heute: So hat sich Inger Nilsson verändert!

Inger Nilsson beschloss ihre Karriere vor der Kamera gegen die Bretter der Welt zu tauschen. Und so begann sie als Sekretärin und Schauspielerin im einem kleinen Theater zu arbeiten. Nebenbei jobbte sie als Urlaubsvertretung in einer privaten Stockholmer Herzklinik. Doch als sie 1999 in der ZDF-Dokumentarreihe "37 Grad" in der Film-Reihe "Ich war Pippi Langstrumpf - Ein Kinderstar ist groß geworden" zu sehen war, gelang ihr erneut der Durchbruch. Im Jahr 2007 feierte sie ihr Comeback im Deutschen Fernsehen. Denn in der ZDF-Krimireihe "Der Kommissar und das Meer" ermittelte Inger neben Schauspieler Walter Sittler. Zwei Jahre später zog die Schauspielerin in die schwedische Version von "Das Dschungelcamp" - erreichte sogar Platz vier in der TV-Ekelsendung.