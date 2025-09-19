Plötzlicher Jury-Wechsel bei „Let's Dance“ – Isabel springt für Motsi ein!
Große Überraschung bei der „Let's Dance“-Tour 2025: Isabel Edvardsson springt erneut für Motsi Mabuse ein – und sorgt damit für ein echtes Fan-Highlight!
Isabel Edvardsson bei der Premiere von „Das Michael Jackson Musical” in Hamburg.
© IMAGO / Eventpress
Isabel Edvardsson (43) wird im Herbst wieder auf der Bühne stehen – allerdings nicht im glitzernden Kleid auf dem Tanzparkett, sondern hinter dem Jurypult! Und das an der Seite von Joachim Llambi und Jorge González – zwei echten Kultfiguren der Show.
„Zwischen den beiden zu sitzen, ist immer wieder eine Ehre – und eine richtig schöne Aufgabe!“, schwärmt Isabel im Interview.
Isabel kehrt als Jurorin zurück!
Isabel ist längst ein fester Bestandteil der RTL-Erfolgsshow. Schon 2014 holte sie gemeinsam mit Alexander Klaws den Titel als „Dancing Star“ – jetzt kehrt sie als Jurorin zurück. Und sie freut sich riesig!
„Wir sind mittlerweile ganz gut eingespielt!“, lacht die Dreifachmama, die auch privat ein echter Sonnenschein ist. Kein Wunder – schließlich kennt sie viele der Promis und Profitänzer schon seit Jahren persönlich. „Es wird eine fantastische Tour!“, verspricht sie voller Vorfreude.
Wann startet die neue Staffel von „Let's Dance“ 2025?
Alle Fans aufgepasst: Die nächste „Let’s Dance“-Staffel startet schon im November 2025!
Von Anfang November bis Anfang Dezember wird wieder live getanzt – mit dabei:
und Motsi Mabuse – die allerdings bei einigen Terminen von Isabel Edvardsson vertreten wird.
Daniel Hartwich führt natürlich wieder mit seinem typischen Humor durch die Shows.