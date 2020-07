Polly Pfeil: So erfolgreich ist die Tochter von Charlotte Roche

Während der eine oder andere Promi-Spross sich mit Vorliebe auf dem Status seiner berühmten Eltern ausruht, geht Polly Pfeil lieber mutig ihren eigenen Weg. Die Tochter von Buchautorin Charlotte Roche und TV-Produzent Eric Pfeil träumt von einer Karriere als Model. Mit 18 Jahren ist dieser Traum nun zum Greifen nah. In der Vergangenheit stand Polly bereits für verschiedene Kampagnen, wie unter anderem für das Luxuslabel Valentino vor der Kamera. 2019 will sie noch höher hinaus! Als Gesicht der Marke "in private" steigt sie endgültig in die Liga der bekannten Models auf.