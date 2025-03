Todesfall bei den Geissens: Shania und Davina in Trauer

Davina, die eine besonders enge Bindung zu Maddox hatte, machte ihre Trauer auf Instagram öffentlich. Eine melancholische Texttafel mit den Worten "As we age, we learn that not everything lasts and not everything stays, and that’s okay" leitete die Verkündung der traurigen Nachricht ein. Kurz darauf folgte die bittere Gewissheit: Maddox ist nicht mehr am Leben. "Gute Nacht, mein Baby" und "Das Leben ohne dich ist unerträglich" schreibt sie weiter und zeigt damit, wie tief der Verlust sie trifft. Um Maddox für immer in Erinnerung zu behalten, hat sie sich zwei kleine Pfotenabdrücke auf ihr Handgelenk tätowieren lassen.