Prince Damien: Er wird zu Michael Jackson! So erfolgreich ist der "DSDS"-Gewinner heute

Schon bei "DSDS" prophezeite Dieter Bohlen: "Du müsstest eigentlich King of Pop heißen." Wie Recht er damit hatte! Prince Damien darf im Musical "MJ - Michael Jackson" nämlich den jungen Michael Jackson (†50) verkörpern. Was für eine Ehe! "InTouch Online" durfte das Musical im Stage Theater in Hamburg bereits vorab sehen und kann bestätigen: Prince Damien füllt die großen Fußstapfen voll und ganz aus. Mit seiner stimmlichen Vielfalt und seinen perfekten Dance Moves gelingt es ihm, den Charme und die Magie des jungen Michael Jackson authentisch und mitreißend auf die Bühne zu bringen.