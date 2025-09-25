„Princess Charming“-Abbruch! Princess Nessi spricht über bitteres Ende

Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Am 2. Oktober steht das große Wiedersehen an – moderiert von Charlotte Würdig (47). Dort will ganz Deutschland wissen: Wie geht es Nessi heute wirklich? Gibt es vielleicht doch noch eine Chance auf die Liebe abseits der Kameras? Und welche Momente bleiben unvergessen?