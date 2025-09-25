„Princess Charming“-Abbruch! Princess Nessi spricht über bitteres Ende
„Princess Charming“ schockt mit Finale ohne Siegerin! Jetzt spricht Princess Nessi über Herzschmerz und Neuanfang und lässt die Zuschauer mit Fragen zurück.
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die Princess!
Mit einem Paukenschlag verabschiedet sich die fünfte Staffel von „Princess Charming“ aus dem TV. Kein klassisches Finale, keine letzte Entscheidung, keine große Liebeserklärung – stattdessen herrscht plötzlich Stille. Was ist passiert? Die Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben fassungslos zurück, denn so turbulent und emotional hat sich das beliebte Dating-Format noch nie präsentiert.
Abbruch! Favoritin Lotti verlässt Show
Bis kurz vor Schluss schien alles, bis auf einige unvorhersehbare Hürden, nach Plan zu laufen: Princess Nessi (28) und Lotti galten als das Traumpaar der Staffel. Doch dann der Schock. Lotti, absolute Favoritin und Hoffnungsträgerin, gesteht, dass ihre Gefühle nicht ausreichen. Sie sucht das Gespräch, packt ihre Sachen und verlässt die Villa – ein Moment, der nicht nur Nessi, sondern auch das Publikum kalt erwischt.
Für die Princess bricht damit eine Welt zusammen: „Mein Herz ist gebrochen“, gesteht sie am nächsten Tag. Mit Lottis Auszug endet das Abenteuer auch für die übrigen Kandidatinnen – und die Staffel steht plötzlich ohne Siegerin da.
Nessi äußert sich: Zwischen Ehrlichkeit und Optimismus
Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Am 2. Oktober steht das große Wiedersehen an – moderiert von Charlotte Würdig (47). Dort will ganz Deutschland wissen: Wie geht es Nessi heute wirklich? Gibt es vielleicht doch noch eine Chance auf die Liebe abseits der Kameras? Und welche Momente bleiben unvergessen?
Trotz des abrupten Endes zeigt sich Nessi bereits sehr gefasst und reflektiert. Bei „SternTV” spricht sie offen über ihren Gefühlszustand und überrascht mit Optimismus: „Jetzt gerade bin ich glücklich.“
Wiedersehen mit Antworten – und vielleicht neuen Überraschungen
Eines steht fest: Diese Staffel von „Princess Charming“ wird als die wohl überraschendste in die TV-Geschichte eingehen – mit einem Ende, das niemand so erwartet hat, aber mit vielen ehrlichen Einblicken und echten Emotionen.
