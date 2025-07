Flirts, Emotionen, Exit: So startet "Princess Charming" 2025

Die fünfte Staffel von "Princess Charming" startet mit einem Knall – und das liegt nicht nur an der spektakulären Location auf Ko Samui, sondern auch an der neuen Princess: Vanessa Borck, Influencerin und bekannt als "Nessi" von "Coupleontour", tritt erstmals als zentrale Figur des queeren Dating-Formats auf. Mit ihrer selbstbewussten Ausstrahlung und ihrem auffälligen Look begeistert sie die Kandidatinnen der fünften Staffel.