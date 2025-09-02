Charlotte Würdig: Sensations-Comeback! Diese RTL-Show moderiert sie jetzt

Die aktuelle Staffel von "Prominent getrennt" galt schon jetzt als eine der wildesten überhaupt: Fremdgeh-Beichten, bittere Tränen und jede Menge Eskalationen hielten das Publikum in Atem. Doch damit ist noch nicht Schluss. Zum ersten Mal treffen die Ex-Paare in einer Wiedersehensshow erneut aufeinander – und keine Geringere als Charlotte Würdig wird dafür sorgen, dass wirklich alle offenen Fragen auf den Tisch kommen. Die Moderatorin freut sich auf die Herausforderung: "Ich liebe Reality-Formate [...] und gucke eigentlich alles hoch und runter."