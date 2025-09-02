Charlotte Würdig: Sensations-Comeback! Diese RTL-Show moderiert sie jetzt
Nach Jahren Pause steht Charlotte Würdig endlich wieder als Moderatorin vor der Kamera – und das bei einer Show, die aktuell für reichlich Gesprächsstoff sorgt.
Charlotte Würdig kehrt nach langer Pause überraschend als Moderatorin zurück.
© IMAGO / Horst Galuschka
Es ist eine echte Überraschung für alle Reality-Fans: Charlotte Würdig kehrt nach Jahren als Moderatorin zurück ins Fernsehen – und das direkt mit einem Format, das aktuell für jede Menge Schlagzeilen sorgt. Die 47-Jährige übernimmt die Moderation des allerersten "Prominent getrennt"-Wiedersehens.
Endlich: Charlotte Würdig feiert großes TV-Comeback
Bisher kannten gerade jüngere Zuschauer Charlotte Würdig wohl vor allem aus ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" und zuletzt als Gewinnerin der dritten Staffel von "Die Verräter – Vertraue Niemandem". Doch als Moderatorin war sie seit 2018 nicht mehr aktiv. Damals führte sie durch die vierte Staffel von "X Factor". Nun wagt sie das große TV-Comeback – und könnte damit kaum spektakulärer zurück auf die Bildschirme kommen.
"Prominent getrennt"-Reunion: So explosiv wird das Wiedersehen
Die aktuelle Staffel von "Prominent getrennt" galt schon jetzt als eine der wildesten überhaupt: Fremdgeh-Beichten, bittere Tränen und jede Menge Eskalationen hielten das Publikum in Atem. Doch damit ist noch nicht Schluss. Zum ersten Mal treffen die Ex-Paare in einer Wiedersehensshow erneut aufeinander – und keine Geringere als Charlotte Würdig wird dafür sorgen, dass wirklich alle offenen Fragen auf den Tisch kommen. Die Moderatorin freut sich auf die Herausforderung: "Ich liebe Reality-Formate [...] und gucke eigentlich alles hoch und runter."
Ihre Fans können sich also auf eine Gastgeberin freuen, die mitten im Thema steckt und auch kein Blatt vor den Mund nimmt. "Da kriegt man meine ungefilterte Meinung, ob man möchte oder nicht", kündigte sie selbstbewusst an.
Doppeltes RTL-Reality-Highlight am 9. September
Das Wiedersehen läuft am 9. September auf RTL+ – und das Timing könnte nicht besser sein: Direkt im Anschluss startet die neue Staffel vom "Sommerhaus der Stars". Für Reality-Fans wird dieser Tag damit zum Pflichttermin.