Prinz Andrew: Profitiert er von der Schwangerschaft von Beatrice?

Während Beatrice’ Schwangerschaft die Royals auf positive Weise beschäftigt, dürfte die Nachricht besonders ihrem Vater Prinz Andrew (64) zugutekommen. Der Herzog von York, der nach wie vor im Mittelpunkt zahlreicher Skandale steht, könnte von der Aufmerksamkeit auf die Schwangerschaft seiner Tochter profitieren. Der in Ungnade gefallene Royal kämpft weiterhin mit den Folgen seines berüchtigten BBC-Interviews von 2019, in dem er versuchte, seine Verbindung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu erklären – und dabei ins Fettnäpfchen trat. Dieses Interview wurde in diesem Jahr erneut in TV-Serien aufgegriffen, was die negativen Schlagzeilen um Andrew weiter anheizte.