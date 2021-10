Prinz Harry & Herzogin Meghan nach Ehestress: Jetzt äußern sie sich öffentlich zu ihrer Misere

Die Taufe des eigenen Kindes kann ein beseelendes und harmonisches Ereignis sein. Doch wenn bereits im Vorwege ein riesen Familien-Zoff ausbricht, scheint die Taufe unter keinem guten Stern zu stehen. So scheint ist zumindest bei den britischen Royals zu sein. Noch bei Sohn Archie, konnten Prinz Harry und Herzogin Meghan die Taufe im königlichen Kreise auf Schloss Windsor durchsetzen. Doch das wird nach dem Exit und der brutalen Schlammschlacht mit der königlichen Familie wohl für Tochter Lilibet nicht mehr in Frage kommen - könnte man zumindest denken.

Aus Insider-Kreisen hört man jedoch, dass Harry und Meghan die Taufe in Großbritannien doch in Erwägung ziehen. Ganz schön mutig, nach allem was vorgefallen ist. Das denkt sich scheinbar auch William, der Bruder des royalen Ausreißers. Er soll gegen die Taufe der kleinen Lilibet in Windsor sein.