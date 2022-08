Prinz Charles: Fataler Fehler! Das wird ihn die Krone kosten

Der Auslöser des neuen Skandals ist eine Spende in Höhe von umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro. Die hat der sozial so engagierte Sohn der Queen für wohltätige Zwecke entgegengenommen. Leider von den falschen Leuten: der Familie von Terroristenfürst Osama bin Laden († 54). Der steckte hinter den Anschlägen auf das New Yorker World Trade Center im Jahr 2001. Bis heute verbinden Menschen überall auf der Welt den Namen bin Laden mit skrupellosen Verbrechen und unvorstellbarem Leid.