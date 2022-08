Prinz Charles: Alkoholsucht, Korruption und Betrug! Er hat alles verloren

Bei seinem Schmiergeld-Skandal sieht die Sache anders aus! Drei Millionen Euro in bar nahm der Thronfolger vom früheren Premierminister von Katar in einem Aktenkoffer entgegen. Alles für den guten Zweck, versucht der Prinz sich zu verteidigen. Wie viele der frischen 500er Noten tatsächlich in seiner Stiftung gelandet sind, kann nicht nachgewiesen werden. Wie blöd! Und die Briten akzeptieren so jemanden nicht auf dem Thron! Vor allem nicht, wenn der "König" auch noch ständig einen öffentlich in der Krone hat.

Deswegen muss sich Charles nun darauf vorbereiten, bald in den Ruhestand zu torkeln. Denn der einzige Thron, auf dem er zukünftig noch sitzen wird, ist seine geliebte Klobrille. Die nimmt er selbst auf Reisen überallhin mit.