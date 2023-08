Prinz Christian: Baby-Jubel in Dänemark!

Am vergangenen Wochenende wurde Prinz Christian von Dänemark eine große Ehre zuteil! Denn mit 17 Jahren wurde der Teenie-Monarch nun zum ersten Mal Patenonkel. Der kleine Glückspilz mit dem royalen Patenonkel ist Prinz Gustav Albrecht zu Sayn-Wittgenstein aus Deutschland! Dieser kleine Sprössling ist erst drei Monate alt und der Sohn von Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und seiner Frau Carina. Der frischgebackene Vater ist zudem der Cousin von Kronprinz Frederik zu Dänemark. Aus diesem Grund reisten die dänischen Royals am vergangenen Wochenende in das westfälische Bad Berleburg und nahmen an der Taufe in der Schlosskapelle teil.