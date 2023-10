Prinz Christian von Dänemark: Besonderes Geburtstagsfoto zu seinem 18.!

Prinz Christian von Dänemark feierte am Wochenende seinen 18. Geburtstag. Unter anderen wurde im Rahmen der Feierlichkeiten "am 15. Oktober ein offizielles Foto in der Samtkammer aufgenommen", das die "jungen Thronfolger" zeigt.

Das bemerkenswerte Bild veröffentlichte der Palast auf seiner Homepage. Es zeigt das Geburtstagskind zwischen Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen und Kronprinzessin Catharina-Amalia der Niederlande. Neben den beiden stehen zudem Prinzessin Estelle von Schweden und Kronprinzessin Elisabeth von Belgien. Der künftige König und die vier künftigen Königinnen lächeln in ihren festlichen Abendroben in die Kamera.