Prinz George: Süße Weihnachts-Fotos begeistern die Fans

Weihnachtsstimmung bei den !

In den letzten Wochen sorgten die anhaltenden Schlagzeilen rund um Prinz Andrew immer wieder für Schlagzeilen im britischen Königshaus - umso mehr dürften sich die Fans jetzt über diese Bilder!

Für den guten Zweck trommelte Queen Elizabeth ihre Jungs zu einem Vier-Generationen-Backen zusammen - und besonders der kleine bekam da große Augen...

Königliche Bäckerei zu Weihnachten: Die Royals bereiten Christmas-Puddings zu. Foto: Getty Images

Weihnachts-Pudding: Die Queen backt mit Charles, William & George

Am Samstag versammelten sich Queen Elizabeth II. (93), ihr Sohn (71), dessen Sohn William (37) und Urenkelchen Prinz George (6) zu einem vier-Generationen-Weihnachtsbacken und bereiteten zusammen traditionelle Christmas-Puddings zu.

Wie Bilder des Spektakeln zeigen, bekam dabei jeden Mitglied der Königsfamilie eine eigene Schüssel mit Zutaten, in der es das traditionsreiche britische Dessert aus Nüssen und Trockenobst anrührte.

Besonders einer schien seinen Job dabei sehr ernst zu nehmen: Der kleine Prinz George, der voller Konzentration seinen Teig knetete, während Vater William, Opa Charles und Uroma Elizabeth ihm amüsiert dabei zuschaueten.

Die royale Backwerkstatt wurde unter dem Titel "Together at Christmas" im Namen der Kriegsveteranenorganisation "The Royal British Legion" ins Leben gerufen.

Scheint, als hätte Prinz George nach dieser besonderen Backaktion seiner Mutter Kate eine ganze Menge zu erzählen gehabt!