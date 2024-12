Prinz Harry & Herzogin Meghan: Steht ihre Ehe nun auf der Kippe?

Im Gegensatz zu Meghan, die aus der Schauspielerei kommt (vor allem bekannt aus "Suits"), musste Harry als ehemaliges Mitglied der Königsfamilie von ganz vorne anfangen. Ohne das royale Umfeld ist der 40-Jährige gezwungen, einen neuen Weg einzuschlagen. Journalist Russel Myers erklärt in der Doku: "Harry hat seine Identität verloren und sucht in der amerikanischen Gesellschaft nach seinem Platz." Das Leben als „normale Person“ ohne die gewohnte Sicherheit der Monarchie ist eine völlig neue Erfahrung für ihn. "Er musste ganz von vorne anfangen, neue Freunde finden und neue Jobs an Land ziehen", so der Experte.

"Harry ging nach Los Angeles, ohne dort jemanden zu kennen. Er vertraute komplett auf seine Frau", erklärt er in der Doku. Insider in der Sendung betonen zudem, wie sehr der Prinz in Sorge war, dass Meghan ihn verlassen könnte – eine weitere Belastung für das Paar.