Prinz Harry: Betrugsskandal! Sein Verhalten hat bittere Konsequenzen

Prinz Harry musste es sich einfach von der Seele schreiben und so packte er in seiner Biografie "Reserve" so ziemlich alles aus. Auch über seinen Drogenkonsum in der Vergangenheit. Doch was ihm viel Geld gebracht hat, könnte jetzt sein Leben zerstören. Denn die rechtskonservative US-Stiftung " Heritage Foundation" will jetzt einen Einblick in die Einwanderungsunterlagen von Harry bekommen und zieht deswegen vor Gericht.