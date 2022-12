Prinz Harry: Demütigung für die verstorbene Queen! Jetzt geht er endgültig zu weit

Nicht nur in ihrem Skandal-Interview mit Oprah Winfrey im März 2021 machten die Sussexes ihrem Ärger über die "Firma" Luft, auch danach wurde fleißig abgeledert. Meghan klagte, sie hätte "einfach nicht mehr am Leben bleiben" wollen – und Harry jammerte, sein Dasein am Hof hätte sich angefühlt wie "eine Mischung aus der 'Truman Show' und dem Leben in einem Zoo."

Besonders brisant: die Rassismus-Vorwürfe gegen das Königshaus! Während Meghan mit Archie schwanger war, soll die royale Familie sich Sorgen darum gemacht haben, "wie dunkel seine Haut wohl werden würde, wenn er zur Welt kommt." Die Folge: der Bruch zwischen den Exil-Royals und der Königsfamilie. Und dieser Bruch könnte jetzt endgültig werden! Denn ausgerechnet für ihr Vorgehen sollen Meghan und Harry am 6. Dezember in New York mit dem renommierten "Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award" ausgezeichnet werden! Weil das Paar sich gegen "strukturellen Rassismus" im britischen Königshaus aufgelehnt hat, wie die Nichte des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, Kerry Kennedy, mitteilte. Dabei steht Aussage gegen Aussage, der Hof weist die Vorwürfe zurück – und bewiesen ist nichts.