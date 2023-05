Prinz Harry: Die Situation spitzt sich immer weiter zu! Jetzt geht er vor Gericht

"Beschwere dich nie, erkläre dich nie" - so heißt eigentlich die goldene Regel der Royals. Doch Prinz Harry hat darauf schon lange keine Lust mehr. Die Berichte über ihn und besonders seine Frau Meghan Markle sind ihm schon lange ein Dorn im Auge. Nun will er ganz offiziell vor Gericht - und das wenige Tage nach der Krönung seines Vaters König Charles. Das Verfahren startet am 10. Mai und es geht um abgehörte Telefonate und illegal erhaltene Informationen, die die Zeitung benutzt haben soll. Es geht um 140 Artikel, die von 1996 bis 2010 erschienen sind.

Und damit ist der "Kreuzzug" nicht vorbei. Prinz Harry hat auch weitere Blätter verklagt: u.a. "Sun" und "News of the World".

"Falls Harry gegen Mirror Group Newspapers gewinnt, könnte dies weite Folgen für die britische Medienbranche haben", erklärt erst kürzlich der "Guardian". Die Mirror Group Newspapers gehören nämlich dem Herausgeber Reach an und der hat noch zahlreiche andere Titel. "Journalisten dieser Ausgaben werden das Gerichtsverfahren nervös verfolgen, da jede hohe Zahlung an Harry die ohnehin wackeligen Finanzen des Unternehmens treffen würde, was bereits zu Entlassungen geführt hat", heißt es weiter. Sicher eine Genugtuung für den Prinzen...

