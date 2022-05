Prinz Harry: Emotionale Worte! Er bangt um seine Kinder

Harry macht sich große Sorgen

Besonders das Thema Social Media bereitet Harry Kopfzerbrechen. "Als Eltern sind meine Frau und ich besorgt darüber, dass die nächste Generation in einer Welt aufwächst, in der sie als digitale Experimente für Unternehmen behandelt werden, um Geld zu verdienen, und in der Dinge wie Hass und Schaden irgendwie normalisiert werden", erklärt Harry im Rahmen des "Global Child Online Safety Toolkit"-Webinars". Meghan und ihm sei wichtig, "dass unsere Kinder und alle anderen Kinder sich befähigt fühlen, ihre Meinung zu äußern".

Seine Kinder Archie und Lili befinden sich immer noch im "Alter der Unschuld". Er wisse allerdings auch, dass er sie nicht für immer von dem "Online-Schaden bewahren" kann, "dem sie in Zukunft ausgesetzt sein könnten." Bisher seien seine Kinder natürlich noch zu jung für Social Meida, doch Harry hofft natürlich darauf, dass sie die Online-Welt "nie so erleben müssen, wie sie jetzt existiert, kein Kind sollte das müssen".

