Prinz Harry: Es herrscht nur noch Hass

Wie Harry neulich im Podcast-Interview mit Dax Shepard berichtete, habe es in der royalen Familie eine Reihe von schlechten Entwicklungen gegeben. So habe Prinz Charles in seiner Erziehung mit Prinz Harry genau die gleichen Fehler weitergeben, die auch die Queen und Prinz Philip mit Prinz Charles gemacht haben. Für die royale Familie ein herber Tiefschlag! Doch damit nicht genug! Wie nun Royal-Expertin Sarah Vine laut "Daily Mail" offenbart, soll der Hass zwischen Harry und dem royalen System schon viel länger bestehen...