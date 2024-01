Prinz Harry: Große Pleite? So geht es ihm finanziell

Der größte Geldfresser: der Personenschutz. In den USA und in Großbritannien muss der Prinz selbst dafür aufkommen – bisher hat er vergebens dagegen geklagt. Und wo ist das Geld für die Netflix-Doku hin? Die Einnahmen seines Bestsellers "Reserve"? Nun ist es so, dass niemand mehr Lust auf Harry und Meghan hat – ihr Ruf ist ruiniert. Diverse Deals sind geplatzt, es fließen kaum noch Spenden in ihre Stiftung.

Zwar hat Harry einen Job in Afrika angenommen, aber diese Einnahmen können gerade mal kleinste Löcher im Geldbeutel stopfen. Harry sagte jetzt: "Großbritannien ist meine Heimat! Das Vereinigte Königreich ist für das Erbe meiner Kinder von Bedeutung und ich möchte, dass sie sich hier genauso zu Hause fühlen wie in den USA." Will er zurück? Aber nicht mal das kann er sich noch leisten.

König Charles (75) hat Harrys Anwesen Frogmore Cottage räumen lassen und klar gesagt, dass er nicht für die Sicherheitskosten aufkommen wird. Keine Bleibe, keinen Schutz – und keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Auch wenn die finanziellen Mittel stocken, am Hungertuch muss Harry lange noch nicht nagen.

