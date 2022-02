Prinz Harry: Heimliche Affäre mit Meghans Freundin!

Die Tennisqueen macht auch keinen Hehl aus ihrer Nähe zu dem Prinzen: Offen gab sie bei dem Event für mentale Gesundheit zu, dass sie oft stundenlang mit Harry Gespräche in dieser Art führen würde. Seine Antwort: ein vielsagendes Lächeln ... Die heimliche Affäre mit Meghans bester Freundin – schon hart.

Wir können nicht wissen, wie eng diese Beziehung im Einzelnen ist. Aber: Wo fängt Betrug am Partner an? Beim Gedanken an eine andere Frau? Wenn man Sehnsucht nach ihr verspürt, ein erotisches Knistern? Oder doch erst, wenn es etwas Körperliches wird? Da mag jeder seine eigene Grenze haben. Doch eines ist klar: Harry und Serena verbringen viel Zeit miteinander. Sie teilen ihre intimsten Gedanken, wenn sie gegenseitig über ihre Probleme sprechen. Sie ziehen sich nackt voreinander aus – natürlich nur seelisch. Vorerst zumindest. Wie muss Meghan das wohl schmecken. Wenn die eigene Freundin im Leben ihres Partners plötzlich so eine wichtige Rolle einnimmt?