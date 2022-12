Prinz Harry: Hohn & Spott! Damit geht König Charles eindeutig zu weit

Das hat gesessen! König Charles hat scheinbar ganz genaue Vorstellungen davon, wer zur Familie gehört und wer nicht. Und für den Monarchen scheint Prinz Harry nicht mehr Teil des Clans zu sein. So lässt sich zumindest die Entscheidung interpretieren, die Charles getroffen hat. Was ist geschehen? Es geht mal wieder um das wehleidige Thema des Personenschutzes! Wir erinnern uns alle, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan lautstark jammerten, dass der Palast ihnen nach ihrem Exit den royalen Securityservice entzog und auch einen privaten Dienstleister nicht zahlen wollte. Doch nun soll ausgerechnet für den Skandalprinzen Andrew der private Schutz bezahlt werden. Denn auch er wurde von seinen royalen Pflichten entbunden, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen ihn erhoben wurden.

Für stolze 3 Millionen Pfund pro Jahr sollen private Personenschützer nun auf den abtrünnigen Schmuddelprinz Acht geben. Und wer zahlt? Selbstverständlich der Palast. Eine Tatsache, die für Prinz Harry und Ehefrau Meghan wohl kaum zu verstehen ist. Tja, hätten sie nicht für so viel Stunk gesorgt, wäre der royale Gönner sicherlich auch für den Schutz der Aussteiger aufgekommen. Doch wie heißt es so schön: Wer nicht hören will, muss fühlen...