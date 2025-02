Prinz Harry: Sein wahres Gesicht! Jetzt bekommt auch er sein Fett weg

Nachdem Prinz Harry in seinem eigenen Buch "Spare" kein gutes Haar an seiner royalen Familie ließ, bekommt er nun selbst in einem Enthüllungsbuch sein Fett weg. In "Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants", das am 27. Februar erscheint, spricht Royal-Experte Tom Quinn mit einem ehemaligen Angestellten des Zweifach-Vaters – und dieser packt unverblümt aus: "Ich erinnere mich, dass ich einmal in seinen Privatgemächern etwas durcheinandergebracht hatte – einige seiner Papiere auf dem Schreibtisch oder so. Er war sofort wütend, und das stand in keinem Verhältnis zu dem Problem", zitiert Autor Quinn den einstigen Butler, dessen Name geheim bleibt. Der Ex-Royal neige zu Wutausbrüchen, heißt es ebenfalls.

Weiter wird in dem Buch davon berichtet, dass sich Prinz Harrys Angestellte über ihn lustig machen würden: "Die Leute sagten immer, dass Harry ohne einen Diener zwei Wochen bräuchte, um seine eigene Hose anzuziehen." Auch in seiner neuen Wahlheimat, den USA, habe er noch immer den Ruf weg, konfus, benebelt, jähzornig und wichtigtuerisch zu sein.