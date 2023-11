Prinz Harry: Meghans Verfolgungswahn treibt ihn in eine Krise

Dass seine Frau das Maß aller Ding verloren hat, zeigte sich jetzt bei einem Termin in New York. Die Sussexes fuhren die knapp 200 Meter vom Hotel zum Veranstaltungsort mit dem Auto! Aber nicht mit nur einer Limousine. Nein, Meghan hatte so viele Leibwächter und Angestellte dabei, dass es insgesamt sieben Geländewagen waren – plus ein Konvoi der New Yorker Polizei! Absurd!

Und warum? Vor allem die 41-Jährige fürchtete um ihre Sicherheit, nachdem es zuvor bei einem ihrer New-York-Trips angeblich zu einer Verfolgungsjagd gekommen war. Klar, dass solche Begegnungen bei Harry böse Erinnerungen an Dianas Todesdrama wecken. Aber statt ihren Mann zu beruhigen, streut die Amerikanerin noch Salz in die alten Wunden – und buchte gleich eine Mega-Eskorte.