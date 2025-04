Prinz Harry & Herzogin Meghan: Die Krise erreicht ihren Höhepunkt!

Die Szene, die gerade durchs Netz geht, wirkt fast schon wie aus einem Marketing-Lehrbuch: Meghan (43) und Gwyneth (52) kichern gemeinsam in der Küche, teilen sich ein Stück Kuchen – ganz so, als wären sie seit Jahren allerbeste Freundinnen. Ein clevere Aktion, um die notorisch verspannte Herzogin als nahbare, relaxte Powerfrau zu inszenieren und ihr angekratztes Image aufzupolieren. Tatsächlich kommt Meghan bei vielen derzeit ungewohnt gut an – ein kleiner PR-Triumph.

Doch während sie sich im Glanz ihrer neuen Hollywood-Freundschaften sonnt, gerät Harry (40) immer weiter ins Abseits. Ausgerechnet sein Herzensprojekt, die Wohltätigkeitsorganisation Sentebale, wird von einem handfesten Skandal erschüttert. Die Vorsitzende der Stiftung, Dr. Sophie Chandauka, wirft dem Prinzen Mobbing und Machtmissbrauch vor. Harry trat mittlerweile als Schirmherr zurück – ein schwerer Schlag für den Ex-Royal, der mit Sentebale eigentlich nur Gutes tun wollte.