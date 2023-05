Prinz Harry: Neuer Zoff enthüllt! Jetzt bricht ein Vertrauter sein Schweigen

Der Ghostwriter J. R. Moehringer verriet jetzt nämlich ganz offen, dass die Zusammenarbeit mit Prinz Harry alles andere als harmonisch ablief. "Ich war völlig entnervt von dem Prinzen. Mein Kopf hat gepocht, mein Kiefer war angespannt und ich habe irgendwann angefangen, ihn anzuschreien", verriet er im Gespräch mit "Daily Mail". Der Grund für den Zoff? Angeblich sollen sich die Männer über eine Geschichte während Harrys Militärzeit uneinig gewesen sein.

"Während des Streits hat ein Teil von mir gedacht: 'Diese Situation ist bizarr. Ich schreie gerade Prinz Harry an'", verrät der Autor weiter. Eine absurde Situation, die J. R. Moehringer verunsicherte: "Harry hat sich gewehrt und zurück gebrüllt. Seine Wangen waren errötet und seine Augen zugekniffen. In dem Moment habe ich gedacht: 'Oh nein, es könnte gleich alles vorbei sein'. Es war zwar nicht das erste Mal, dass wir uns gestritten haben, aber das eine Mal fühlte sich anders an." Am Ende haben sie ihren Streit aber offenbar beigelegt und ihre Arbeit erfolgreich fortgesetzt. Denn das Buch ist nicht nur fertig geworden, es ist auch ein Bestseller geworden...

Auch interessant

Prinz Harry: Entzugsklinik nach Drogenmissbrauch. Alle Details erfahrt ihr hier im VIDEO: