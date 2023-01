Prinz Harry: Pin-up-Girl packt aus! Harry ist ein "Partytier"

In Harrys Memoiren wurde bereits mehr als deutlich, dass Alkohol und Drogen eine große Rolle in seiner Vergangenheit spielten. So erzählte er nicht nur von mehreren Partynächten, er erzählt auch, dass er an einem Abend "eine ganze Einkaufstüte voller Gras rauchte". Doch der Konsum diente eben auch dazu, sich abzulenken. Seine Gefühle und vor allem den Verlust seiner Mutter versuchte der Prinz immer wieder mit Alkohol und Drogen zu betäuben.

So auch in dieser Nacht, die Nicola McLean wohl nie mehr aus dem Kopf gehen wird: Sie war gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann, Ex-Fußballer Tom Williams, auf dem 30. Geburtstag von Rudgy-Legende James Haskell in Las Vegas. Prinz Harry">Prinz Harry">Prinz Harry stand ebenfalls auf der Gästeliste. Gegenüber "Mirror" berichtet die 41-Jährige nun, dass Prinz Harry "wie ein Tier" gewesen soll, wenn es ums Saufen ging. "Tequila war definitiv Harrys Lieblingsgetränk.", erinnert sie sich. Harry, Nicola und ihr Ehemann tranken so viel, dass Nicole sogar in einen Busch fiel und zu Harry sagte: "Sag es Tom nicht", als Harry ihr aus dem Busch half. "Wir haben uns vor Lachen in die Hose gemacht", erinnert sie sich. "Es war nicht mein schönster Moment, aber wer will sich nicht mit Prinz Harry betrinken?", lacht sie.

Weiter erzählt das Pin-up-Girl, dass sie von Harrys lockerer Art begeistert war, aber sich nicht sicher ist, ob sie sich heute noch genau so gut mit ihm verstehen würde: "Ich habe ihn kennengelernt, bevor er Meghan kennengelernt hat, also weiß ich nicht, ob sich dadurch etwas geändert hat, aber er war ein wirklich netter Kerl.", erzählt Nicola.

