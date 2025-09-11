Prinz Harry: So emotional war sein London-Besuch
Monatelang war Prinz Harry nicht mehr in seiner Heimat – nun kehrte er nach London zurück. Sein Besuch war dabei von bewegenden Momenten geprägt.
Prinz Harry ist mittlerweile nur noch selten in Großbritannien.
© IMAGO / Anadolu Agency
Am Montag landete Prinz Harry (40) in Großbritannien. Der Anlass: eine Wohltätigkeitsveranstaltung, die ihm seit vielen Jahren am Herzen liegt. Doch bevor er an der Gala teilnahm, führte ihn sein Weg nach Windsor.
Dort gedachte er still seiner Großmutter Queen Elizabeth II., die am 8. September 2022 verstorben war. Allein legte er Blumen auf ihrem Grab nieder. Ein Sprecher bestätigte später: Harry habe den Moment ganz bewusst für sich haben wollen.
Emotionale Worte bei den WellChild Awards
Am Abend stand dann ein weiterer bewegender Termin auf dem Programm: die WellChild Awards in London. Seit 17 Jahren unterstützt Harry die Organisation als Schirmherr, die schwer kranke Kinder und ihre Familien würdigt. Zum 20-jährigen Jubiläum richtete er emotionale Worte an die jungen Preisträger:
„Danke, dass ihr uns das Licht zeigt, wenn uns allzu oft die Dunkelheit zu verschlingen droht. Jeder von euch ist ein Leuchtfeuer der Hoffnung und Inspiration, nicht nur für die Menschen in diesem Raum, sondern für die ganze Nation.“
Harry bat die Kinder, ihren Mut nicht zu verlieren: „Kämpft weiter. Lächelt weiter. Und vor allem: Zeigt uns weiterhin, wie Stärke, Mut und Freude wirklich aussehen.“
Rückblick auf schwere Jahre
In seiner Rede ließ der Sohn von König Charles (76) anklingen, wie turbulent die letzten Jahre waren: „Es ist so viel passiert – für mich, für euch und für WellChild. Die Welt hat uns einige Herausforderungen beschert.“
Ob er dabei auch an seine eigene Familie dachte, ließ er offen. Klar ist jedoch: Das Verhältnis zu Vater Charles und Bruder William (43) ist weiterhin angespannt.
Brüder ohne Begegnung
Während Harry still seiner „Granny“ gedachte, nahmen William und Ehefrau Kate (43) einige Kilometer entfernt an einer Gedenkveranstaltung teil. Dort ehrten sie die Queen im Rahmen einer großen Frauenorganisation, die der verstorbenen Monarchin besonders verbunden war.
Ein Treffen der Brüder galt von vornherein als unwahrscheinlich. Auch ein Wiedersehen mit König Charles blieb offen – der Monarch hielt sich gemeinsam mit Camilla (78) in Schottland auf.
Das letzte Treffen zwischen Vater und Sohn liegt mehr als anderthalb Jahre zurück und soll damals kaum länger als eine halbe Stunde gedauert haben.