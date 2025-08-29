Versöhnung bei Prinz Harry und den Royals? Darum stehen die Chancen so gut

Harry kommt nach England

Prinz Harry wagt erneut einen Schritt in Richtung König Charles. Kommt es jetzt zu einer Versöhnung?

Prinz Harry trägt einen Anzug und streckt die Zunge leicht raus. - Foto: IMAGO / Anadolu Agency

Wird sich Prinz Harry endlich mit seiner Familie versöhnen?

Stehen jetzt etwa alle Zeichen auf Versöhnung? Seit Jahren sind Prinz Harry (40) und seine royale Familie nicht besonders gut aufeinander zu sprechen, er und seine Frau Herzogin Meghan (44) haben sich von dem britischen Königshaus weitestgehend entfernt. Doch jetzt macht Harry offenbar einen Schritt auf sie zu!

Prinz Harry kommt nach Großbritannien

Anlässlich des dritten Todestages der Queen reist Prinz Harry nach London. Am 8. September wird der 40-Jährige als Schirmherr von "Wellchild" an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnehmen, inklusive einer Rede. Weiteres zu der Veranstaltung ist bislang nicht bekannt.

Wie das britische Onlineportal "Mirror" berichtet, könnte es allerdings gut sein, dass Harry dort nach über 20 Monaten wieder auf seinen Vater König Charles (76) treffen wird. Offenbar soll es zwischen Harrys Team und Palastmitarbeitern bereits Gespräche geben.

Kommt Herzogin Meghan mit nach London?

Meghan Markle verzichtet allerdings auf eine Reise nach Großbritannien und kümmert sich in Kalifornien um Archie und Lilibet. König Charles hatte seine Enkel zuletzt im Juni 2022 anlässlich des Platinjubiläums der Queen gesehen.

